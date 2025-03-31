ЕС объявил об отказе от "красных линий" в плане мести Трампу

Европейский союз грозит возмездием Соединенным Штатам, если президент Дональд Трамп, как обещал, введет 2 апреля новые тарифы в отношении европейской продукции. При этом в Брюсселе заявляют, что отказываются от каких-либо "красных линий" в своем плане возмездия, сообщает со ссылкой на источники испанская газета El País.

Дональд Трамп ранее заявил, что 2 апреля собирается представить новый масштабный тарифный план под названием "День освобождения", который будет охватывать все страны. Американский лидер рассматривает этот шаг как способ защиты внутренней экономики от "недобросовестной глобальной конкуренции". А также намерен использовать эти меры как козырную карту для получения более выгодных условий для США.

Европейская комиссия, в свою очередь, рассматривает в качестве ответа Вашингтону закрытие европейского рынка для определенных товаров или услуг из США. Также американским инвесторам запретят участие в тендерах на государственные контракты или в проектах, которые финансируются Евросоюзом. Издание предупреждает: если стороны выполнят свои обещания, торговая война обострится "до невообразимых последствий".