Эрнст о погибшем военкоре Прокофьевой: "Для нас это огромная утрата"

30 марта в Москве простились с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. На траурной церемонии присутствовали десятки коллег из столичных и федеральных СМИ. Траурные венки прислали президент Владимир Путин и глава Минобороны Андрей Белоусов.

Об Анне Прокофьевой высказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он рассказал, какой мужественной была журналистка и являлась примером для других военных корреспондентов.

"Для нас это огромная утрата. Аня была всеобщей любимицей, и мы все время пытались отговорить ее от регулярных командировок на фронт. Когда Президент дал указание руководителям каналов вернуть домой девушек-корреспондентов, Аня закончила курсы операторов БПЛА. И сказала, что не может находиться в Москве в такое время и просит ее уволить, чтобы она смогла подписать контракт с Минобороны. После этого мы, конечно, опять разрешили ей поехать на линию соприкосновения. Аня… талантливая, красивая, бесстрашная. В ней не были ни грамма позерства, иногда свойственного тележурналистам. Морпехи, с которыми она отправлялась в самые опасные рейды, смотрели на нее с восхищением. Она – настоящая героиня. И, к сожалению, на нашей стене с портретами сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, теперь появится и ее портрет", - поведал Эрнст "КП".

Напомним, Анна Прокофьева погибла 26 марта при подготовке репортажа из Белгородской области. Съемочная группа Первого канала подорвалась на мине. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков. Прокофьевой было 35 лет.