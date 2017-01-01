Суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате

Парижский суд признал Марин Ле Пен и ее восемь соратников виновными по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента. Обвинение требовало для Ле Пен пять лет тюремного заключения,из которых три условно, а остальные два могут быть заменены на более мягкую меру пресечения.

Также Марин Ле Пен не сможет избираться в органы власти в течение пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года, передает ТАСС.

А меж тем по данным исследования издания Journal du Dimanche, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.

Вообще Марин трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые Ле Пен баллотировалась еще 13 лет назад, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.