Российская армия нанесла удар по предприятию ВПК в Сумской области

ВС России нанесли удар по цехам, производящим кассетные снаряды для РСЗО ВСУ в Сумской области. Кроме того, поражена группа украинских операторов беспилотников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщики насчитали шесть прилетов в Сумах 31 марта. Пять прилетов зафиксировано в Шостке и пригородах: по данным Лебедева, российские войска добивали производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов, уничтожено подразделение операторов дронов.

По данным подполья, в Сумском районе нанесен удар по группе, которую собирались направить на помощь частям ВСУ, попавшим в окружение в Курской области. Сообщается, что в группе было до 10 единиц бронетехники и около 50 человек личного состава. В результате удара много раненых, около десятка убитых.