Паша Техник на грани жизни и смерти

В Сети распространилась первая фотография Паши Техника из больницы в Таиланде. На снимке запечатлен мужчина, лежащий на койке, весь обвитый самыми разными проводами.

По последней информации от близких, состояние артиста близко к крайне тяжелому. Он без сознания. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония. Техник находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО. Также отмечаются полиорганная недостаточность и септический шок. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая предположила, что нынешнее состояние — итог лечения "не теми" антибиотиками.

Меж тем, как утверждает Mash, до отъезда из России Паша Техник жаловался врачам на судорожные припадки с потерей сознания после приема алкоголя и наркотиков. Несколько раз ему вызывали скорую и прокапывали.

Напомним, 40-летний Паша Техник попал в больницу 27 марта в Таиланде, предположительно, после употребления психоактивных веществ природного происхождения.