ВСУ в течение минувших суток продолжили атаковать энергетическую инфраструктуру России. При этом киевский режим заявляет, что не наносит удары по российским энергообъектам, заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, 30 марта в 19.37 украинская артиллерия обстреляла объект филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" в Брянской области. В результате из-за обрыва провода отключилась высоковольтная линия, было прекращено электроснабжение потребителей в Суземском районе.

Около 20.00 того же дня в результате атаки украинского дрона на комплектную трансформаторную подстанцию "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии. Без энергоснабжения остались потребители в Севском районе. Намеренные атаки ВСУ на энергообъекты в России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима, подчеркнули в Минобороны.