В приложении "Метро Москвы" проводятся технические работы. Завершить их планируют в самое ближайшее время, сообщили в столичном Дептрансе.
Пока же личный кабинет доступен частично. Тем не менее оплата проезда на турникетах и валидаторах работает в обычном режиме. Для пополнения карты "Тройка" пассажирам предлагают воспользоваться кассами и терминалами на станциях метро.
"Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно - оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый", - говорится в сообщении Дептранса.