В приложении "Метро Москвы" проводятся технические работы. Завершить их планируют в самое ближайшее время, сообщили в столичном Дептрансе.

Пока же личный кабинет доступен частично. Тем не менее оплата проезда на турникетах и валидаторах работает в обычном режиме. Для пополнения карты "Тройка" пассажирам предлагают воспользоваться кассами и терминалами на станциях метро.