Жительницу Подмосковья обманули на 65 миллионов

Получили 65 миллионов рублей на покупку машин - и перестали выходить на связь. Жительница Подмосковья оказалась жертвой мошенников. И обратилась в полицию.

Все началось с того, что жительница Электростали обратилась к знакомому, чтобы тот помог купить 16 автомобилей в Китае. И перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты мужчина и двое его приятелей исчезли. Обнаружили их сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии в Ногинске и Электростали. В ходе обысков изъяты смартфоны, банковские карты, ключи от иномарок и два автомобиля.

"Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных", - сообщили в МВД.