Догхантеры отравили за неделю трех собак в Красногорске

Возле ветклиники в подмосковном Красногорске - внушительная очередь из владельцев собак и их питомцев. И в большинстве случаев животные здесь - в критическом состоянии. У всех сильное отравление неизвестным препаратом. Им незамедлительно оказывают реанимационные действия. Но далеко не всегда это помогает.

Смерти собак - на совести догхантеров, говорят жители одного из ЖК в Красногорске. Именно их питомцы чаще всего попадают в реанимацию после прогулки на территории комплекса. Причем технология убийства теперь куда более изощренная.

"Я пришла через 1,5 часа и обнаружила собаку мертвой. Была кровь частично на полу, собака лежала с кровью и пеной. У нее были судороги. Все признаки на то, что собака отравилась. И я хочу подметить, что она не съела отраву, потому что моментальная была бы реакция. Она ее понюхала", - говорит местная жительница Анастасия.

Спасти своего питомца она не успела. Говорит, разлитую жидкость, парами от которой и травят собак, разглядеть на земле невозможно. И это не единственный способ, который ведет к смерти домашних животных. Догхантеры также разбрасывают таблетки, которые для собак чрезвычайно токсичны.

"Яд высокотоксичен. Это препараты противотуберкулезной группы – изониазид, туберкулин. То, что можно спокойно купить в аптеке. Он абсолютно безвреден для людей, высокотоксичен для собак", - говорит местная жительница Диана.

Массовое отравление вызвало широкий общественный резонанс. Некоторые владельцы убитых или пострадавших собак написали заявление в полицию. Инцидентом заинтересовались и в областном Министерстве сельского хозяйства, которое направило письмо в правоохранительные органы.

Но жители ЖК в безопасности себя не ощущают. Многие боятся выводить своих питомцев даже на собачью площадку, которая была построена самими собаководами рядом с жилым комплексом. В том , что догхантеры смогут попасть и туда, владельцы животных даже не сомневаются.