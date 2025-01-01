Любовь, рэп и Достоевский: на сцену "Сатирикона" возвращается "Сирано де Бержерак"

Всего несколько по-настоящему живых людей в толпе картонных манекенов, в которой истинный гений всегда не признан и одинок. Кто он, Сирано де Бержерак? Больше тридцати лет назад Константин Райкин сам выходил на сцену в этой роли, а теперь представляет свежий взгляд на пьесу и главного героя. В нем режиссер видит Пушкина и Лермонтова, Мандельштама и Цветаеву – всех великих поэтов с трагической судьбой.

Заядлый дуэлянт, отчаянный романтик, благородный поэт - Сирано де Бержерак получился современным, живым, настоящим.

"Это просто какой-то мифологический уже персонаж, хочется его как-то одушевить, максимально сделать его каким-то узнаваемым, кто вот он, Сирано, в Москве 2025 года. Хочется найти этого человека", - говорит исполнитель роли Даниил Пугаёв.

Новая постановка "Сатирикона" - это тщательная работа и одновременно игра со знаменитым стихотворным текстом и переводами. Большинство ролей исполняют молодые актеры, выпускники курса Константина Райкина. В совместном творческом процессе добивались, чтобы поэзия звучала естественно и органично, как живая речь, не боялись экспериментов и даже хулиганства. Сирано читает монолог в стиле рэп, супермодель Роксана позирует на подиуме, а в эффектном фехтовальном поединке стихотворный ритм сливается с ритмом шпаг.

В толпе действующих лиц в пьесе Ростана - только восемь по-настоящему живых персонажей. Все остальные фрагментарные роли играют всего два актера.

Единственный женский образ в "Сатириконе" усложнили, подмешав метод Достоевского. Именно Роксана первой делает шаг навстречу Сирано. А их история любви становится борьбой самолюбий. Наблюдать за вихрем событий зрителю предстоит неотрывно почти два с половиной часа без антракта - намеренно, чтобы не нарушать целостность гениальной истории на все времена.