Певец Владимир Кузьмин не пришел на похороны брата

Состоялись похороны младшего брата популярного рок-исполнителя Владимира Кузьмина Александра. Сообщается однако, что на траурном мероприятии певца не было. Оказалось, что артист находится в гастрольном туре, билеты на который давно раскуплены. Накануне, 30 марта, у него было выступление в Миассе, сегодня - в Челябинске, уточняет "КП".

Однако артист через супругу Екатерину выделил деньги на похороны родственника, с которым в последнее время были не очень дружные отношения. Дело в том, что Александр Кузьмин одно время то и дело снимался в различных телевизионных шоу, где делился с публикой самыми разными деталями личной жизни именитого брата. Разумеется, делал он это за деньги.

Однажды у Владимира лопнуло терпение, он жестко высказался в адрес брата, призвав его перестать жить за счет других и наконец найти работу. Не секрет, что певец и сам не раз помогал родственнику деньгами. Александр внял словам брата и прекратил ходить по шоу с откровениями. А в начале этого года Кузьмины даже встретились на одном концерте.

Сообщается, что на похоронах Александра присутствовали трое из пяти его детей от разных женщин. В прощальном зале ЦКБ 1 состоялась гражданская панихида, затем все поехали на поминки в ресторан.