Российские подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Нанесено поражение украинским бригадам в ДНР, противник потерял более 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, авиация, артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ. Нанесены удары по цехам производства беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Российские средства противовоздушной обороны в хоне СВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM. Также уничтожено 150 беспилотных летательных аппаратов.