Баканов доложил Путину о приоритетных задачах "Роскосмоса"

Развитие космической отрасли обсудили Владимир Путин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на встрече в Кремле.

Глава компании рассказал президенту о приоритетных задачах. В их числе - доработка национального проекта. В него войдет весь комплекс вопросов, связанных с орбитальной группировкой, пилотируемой программой, научными исследованиями. Планируется привлекать частных инвесторов и развивать коммерческое направление. Баканову предстоит улучшить и работу предприятий, в которых он трудился ранее, в том числе компании "Гонец".

Баканов: Компания занимается спутниковой группировкой для пакетной передачи данных. Она входит в контур госкорпорации "Роскосмос". Мы смотрим, какие моменты можно было бы улучшить в их деятельности. После этого, как вы знаете, я работал в Министерстве транспорта, где активно занимался внедрением навигационных технологий на базе спутниковой группировки "ГЛОНАСС".

Путин: Я очень рассчитываю на то, что все свои лучшие качества вы будете применять и здесь во главе нашей ведущей компании "Роскосмос". Не нужно говорить о том, насколько важна космическая деятельность. Она важна вообще в целом в мире, для всех стран, но для нашей страны, которая всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности, исследования космоса, конечно, это важно вдвойне, втройне. Знаю вопросы, связанные с финансированием различных программ, развития компании в целом. Сейчас давайте об этом поговорим. Я желаю вам удачи.