Третий Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний

Информация об успехах отечественного авиастроения. Уже третий по счёту Ил-114-300, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха, вошёл в программу летных испытаний.

Первый полёт длился 30 минут. Экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера. Все системы и оборудование отработали штатно.

Модель 114-300 полностью собрана из отечественных агрегатов и систем. Новые лайнеры обеспечить транспортную связанность между регионами России. Ближнемагистральный самолёт сможет перевозить до 68 человек и летать даже в сложных климатических условиях с аэродромов с бетонной или грунтовой взлётной полосой. Начало серийного производства этих ИЛов запланировано уже на следующий год.