Собянин: Более 8 тыс. жителей Тимирязевского района получат жилье по реновации

В новую квартиру Ткачевы переехала всего несколько недель назад - и уже успели обжиться. Даже гостей принимают. Площадь стала больше, планировка удобнее. Появилась и просторная застекленная лоджия. В сравнении с прежним жильем - сплошные плюсы. А еще, что не менее важно, новый дом находится в нескольких сотнях метров от дома, в котором семья жила. Так что любимый Тимирязевский район не пришлось покидать.

У Игошиных ситуация похожая. Семья большая, родители воспитывают двух сыновей. В прежней квартире всем явно не хватало места, особенно детям. Но теперь у маленького Левана есть даже место для собственного автопарка в комнате. Появилось больше личного пространства и у родителей. А еще в квартире большая кухня. Там помещается сразу вся семья.

Дом выполнен по индивидуальному проекту. В нем 153 квартиры. Для автолюбителей предусмотрели подземный паркинг.

"С конца декабря 76 семей из двух домов в Линейном проезде начали переезд в жилой комплекс на Дмитровском шоссе, 55А. Дом построен по индивидуальному проекту. Застекленные лоджии, улучшенная отделка по стандартам реновации, подземный паркинг, квартиры для маломобильных граждан, автоматические системы учёта ресурсов - все для комфортной жизни. Рядом - метро и МЦД, зеленые зоны, школы и магазины. Во дворе - детская и спортивные площадки", - написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

В Тимирязевском районе в программу реновации включены 45 домов. В новые квартиры в ближайшее время должны переехать больше восьми тысяч человек.