Собянин рассказал о ранней диагностике онкологии в эндоцентре "Коммунарки"

Более 145 тысяч исследований провели за три года в столичном эндоскопическом центре "Коммунарки". Врачам удалось выявить свыше двух тысяч злокачественных новообразований, из них около 200 - на нулевой стадии.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, эндоскопическое исследование позволяет обнаружить опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда заболевание протекает в основном бессимптомно. Медики могут удалить небольшое новообразование прямо во время диагностики и отправить его в лабораторию для постановки точного диагноза.

Сергей Собянин отметил: в настоящее время в Москве работает четыре эндоскопических центра.