Бабкина обнаружила рядом с сыном валяющуюся пьяной постороннюю женщину

Надежда Бабкина считается одной из самых успешных певиц на отечественной эстраде. А меж тем родители не хотели, чтобы она становилась артисткой, считая эту профессию зависимой и ненадежной. Однако Надежда мечтала только о сцене, поэтому пошла на крайний шаг: написала родителям записку и уехала из родного города в Москву. Там ей пришлось мыкаться по самым разным углам.

Одно время она жила в большой коммунальной квартире. Тогда Надежда Бабкина только стала матерью, ее сынишка Данила был совсем крохой, артистке приходилось работать, сидеть в декрете она не могла, поэтому оставляла малыша с совершенно посторонней женщиной. Ее звали Тоня, она работала в столовой и всех в коммуналке подкармливала бесплатно. Был у нее лишь один недостаток - она выпивала, передает "Мир новостей".

"Перед уходом на выступления я сцеживала молочко, чтобы было чем покормить. Возвращаясь, чаще всего наблюдала одну и ту же картину. Совершенно мокрый Данила, обложенный подушками, лежал на кровати и носиком посапывал. А тетя Тоня, неслабо выпивши, валялась где-то на полу или на диване. Я ей: "Теть Тонь!" Та моментально "оживала". "Надька, ты не подумай! Все хорошо! Я за ним слежу, он никуда не упадет", - рассказала Надежда Бабкина.