Разгром украинских вооруженных формирований в Курской области продолжается. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что двое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Уничтожено 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Также уничтожено 3 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 71 240 военных. Ликвидировано 53 пусковые установки РСЗО, а также 403 танка и 592 артиллерийских орудия,.