Лучшие инициативы по защите окружающей среды выберут в Москве. Об этом объявили на заседании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов.

Глава государства подписал указ о его создании в прошлом месяце. А 31 марта стартовал первый конкурс, который проводит организация. Победители получат гранты на развитие.

"Было бы правильно расширить возможности, чтобы подавать заявки могли и государственные учреждения, занимающиеся природоохраной, могли подавать управляющие структуры ОПТ вплоть до физических лиц. То есть максимально снять ограничения", - отметил Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента России.