Буланова рассказала, как сохранила хорошие отношения с бывшим мужем после развода

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Интересно, что до сих пор Татьяна Буланова общается с Николаем Тагриным, они вместе работают. Певица рассказала о том, как им удалось сохранить хорошие отношения после развода.

"Во-первых, он человек воспитанный и интеллигентный. Во-вторых, несмотря на развод, мы продолжаем вместе работать - он остается моим продюсером. Сегодня у нас чисто деловые, рабочие отношения. Он даже знаком с моим новым мужем", - сообщила Буланова "Миру новостей".

Певица счастлива в третьем браке, несмотря на частые разлуки с любимым мужчиной. Дело в том, что Татьяна Буланова часто гастролирует, а Валерий Руднев много работает, причем в основном в Москве. При этом сама артистка живет в Санкт-Петербурге. Однако расстояния идут на пользу отношениям, уверяет артистка.

"Он ведь знал, на ком женился. Возможно, в этом секрет нашего крепкого брака - я мужа редко вижу, поэтому все у нас замечательно. Я работаю без продыху. Сейчас в Москве, потом два дня проведу в Петербурге, потом уеду из дома уже до конца марта. Вернусь на день и снова уеду до 15 апреля. Словом, приезжаю домой поменять вещи в чемодане", - рассказала певица.