"Агония демократии": В МИД оценили приговор Марин Ле Пен

Агонией либеральной демократии назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова приговор Марин Ле Пен. Главу парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы.

Как стало известно ранее, Ле Пен проходила обвиняемой по делу о парламентских ассистентах. Парижский суд приговорил политика к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Ее признали виновной в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте, передает ТАСС.

Сама Ле Пен во время процесса выдвинутые против нее обвинения категорически отвергла. Политик заявила, что за требованиями прокуратуры кроется попытка разрушить партию.