Сумишевский оказался Окунем из "Маски": первый комментарий

Певец Ярослав Сумишевский оказался Окунем в шоу "Маска". Интересно, что слухи об этом ходили уже давно, поделился предположением председатель жюри Филипп Киркоров. В первом комментарии после того, как покинул программу, артист рассказал, что поначалу ему предложили несколько масок: Богатырь, Окунь и Цыпленок. Сумишевский признался, что ему приглянулся Богатырь, но затем его выбор пал на Окуня, потому что артист и его команда решили, что его иначе быстро раскроют.

"Я попробовал множество разных жанров, выступал в совершенно непривычном для себя амплуа и открыл в себе новые вокальные возможности", - рассказал певец.

Кроме того, что Окунь давал членам жюри пищу для размышлений, сам Сумишевский выбрал эту маску исходя из того, что любит рыбалку. Об этом, кстати, знают только его близкие люди и самые преданные поклонники. Они-то, кстати, быстро его раскрыли, начали писать ему в соцсетях, и Ярославу пришлось делать вид, что он не знает, о чем речь.

"В итоге получился очень импозантный образ со смыслом. Маска Окуня очень неудобная, в ней полностью отсутствует периферическое зрение, и видеть я мог только через крошечную дырочку. А еще она очень тяжелая и неповоротливая, в ней даже ноги в коленях почти не сгибаются. Особенно это ощущается, когда видишь, как другие участники раскованно бегают по сцене, а сам не можешь даже присесть или посмотреть вокруг", - рассказал Сумишевский Starhit.