Мурашко поддержал идею увеличения возраста молодежи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно отозвался об инициативе поднять планку возраста, до достижения которого люди считаются молодежью.

По действующему российскому законодательству молодежью считаются люди от 14 до 35 лет. При этом звучат предложения поднять верхнюю планку до 40? а то и до 44 лет.

По мнению Мурашко, "это предложение вполне рациональное". Глава Минздрава указал на то, что "многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем" подобный подход, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что именно молодые люди будут определять будущее России. Глава кабмина Михаил Мишустин с учетом этого подчеркнул, что необходимы проекты для молодежи, которые "откроют новые возможности служить своей стране, в том числе и в волонтерских общественных организациях".

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призывал избегать административного давления и исходить в этом вопросе из объективного обоснования пользы для экономики и науки. Эксперт подчеркивал, что важно опираться на реальные изменения возрастной структуры.