Врачи определили инфекцию, вызывающую у россиян кашель с кровью

В Сеть активно обсуждают появление в России нового вируса, одним из симптомов которого является кашель с кровью. Врачи бьют тревогу, а Роспортебнадзор выпустил официальное обращение.

Вирусологи уже пророчат возвращение масочного режима и даже возможность нового карантина. "Вирус передается от человека к человеку самым эффективным образом — воздушно-капельным путем", — заявил в беседе с "АиФ" доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Он призвал по возможности оставаться дома, а если и выходить на улицу, то в маске.

По словам заболевших, симптомы нового вируса поначалу похожи на ОРВИ — легкое недомогание, отсутствие аппетита, головная боль. Но через несколько дней состояние ухудшается: заболевшие не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель с кровью.

Пока вирусологи рассуждают о возможном возникновении нового страшного заболевания, врачи провели заболевшим все необходимые анализы и рассказали, никакого "нового ковида" нет. Вирусом, от которого россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония. Вспышка этой болезни в России фиксировалась еще в конце декабря прошлого года, а значит медики уже прекрасно знаю, чем лечить пациентов.

Информацию о диагнозе Telegram-каналу SHOT подтвердила одна из переболевших. Девушка отметила, тесты на коронавирус и грипп, которые ей провели в больнице, показали отрицательные результаты.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России не обнаружено новых вирусов, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем специалистов.