ЦИК Украины подтвердил право Залужного и Порошенко* баллотироваться в президенты

Украинское законодательство не содержит оснований для отказа в возможности баллотироваться на пост главы государства послу Украины в Великобритании и бывшему главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному, а также бывшему президенту Украины Петру Порошенко (включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Об этом в понедельник, 31 марта, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко.

Вопрос по Залужному возник в связи с тем, что кандидат в президенты Украины, по законам этого государства, должен постоянно проживать на украинской территории в течение десяти лет, предшествующих выборам. Однако посол Украины проживает сейчас в Лондоне в связи со спецификой занимаемой должности.

Диденко отметил, что "посольство — это вообще территория Украины", а значит, требования законодательства в указанной части не нарушены. Кроме того, выезд на лечение, учебу, в командировку или отпуск не считается прерыванием срока проживания на Украине.

С другой стороны, выезд за границу на время действия военного положения к уважительным причинам не относится, поэтому украинец, покинувший родину в связи с боевыми действиями, не сможет баллотироваться на выборах, цитирует Диденко ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что введение временного управления на Украине дало бы возможность провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство. При этом президент России подчеркнул, что "это только один из вариантов".

При этом специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что руководство Украины согласилось с необходимостью проведения президентских выборов.