Доступ США к украинским недрам примет форму бельгийской эксплуатации Конго в XIX веке. К такому заключению приходят авторы материала агентства Bloomberg. По новому проекту соглашения Штатов с Украиной, Киев должен компенсировать Вашингтону свыше 120 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский ранее подтвердил, что США передали новый проект соглашения. В Киеве уточнили, что пока формируют свою позицию. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил: если Зеленский откажется подписать договор, то у него будут большие проблемы.

Условия нового соглашения жестче предыдущих, которые выдвигались до скандала Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. США через спецфонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, всеми ее металлами и большей частью инфраструктуры. Включены железные дороги, порты, трубопроводы и заводы. В соответствии с соглашением, США будут получать все отчисления от доходов, пока Киев не выплатит как минимум 100 миллиардов долларов с надбавкой в 4%. После этого Киев начнет получать 50% отчислений с доходов.