Попранием демократических норм назвали в Кремле приговор, который сегодня вынес суд Парижа в отношении Марин Ле Пен. Одного из лидеров французской оппозиции и главу парламентской фракции "Национальное объединение" приговорили к ограничению свободы на 4 года и лишили права участвовать в выборах в органы власти в течение 5 лет. Политика признали виновной в отмывании средств Европарламента. Сама же Ле Пен считает всё происходящее попыткой разрушить её партию.

Оглашать приговор суд начал именно с того, ради чего и затевалось дело о депутатских помощниках. С немедленного запрета лидеру парламентской фракции партии "Национальное объединение" участвовать в выборах.

Обвинение изначально требовало в качестве первоочередного и главного наказания для Марин Ле Пен пятилетнюю дисквалификацию и отстранение от политической жизни.

Марин Ле Пен и восьмерых ее соратников обвинили в хищении и отмывании денег Европарламента. Якобы средства выделялись на работу депутатских помощников. А на самом деле те трудились исключительно на политическое движение Ле Пен. Расследование началось в 2014 году по анонимному доносу. Обвиняемые вину не признали.

Марин Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в 100 тысяч евро. Хотя общая сумма ущерба, если верить следствию, оценивается в 4 миллиона евро. Но даже эта сумма кажется незначительной по сравнению с десятками миллиардов, которые глава Еврокомиссии в сговоре с производителем вакцин "Пфайзер" потратила на закупку лекарств. Но суд иск против Урсулы фон дер Ляйен отклонил. А к Ле Пен применили самое страшное для политика наказание. Она могла стать главным конкурентом Эммануэля Макрона на президентских выборах 2027 года. Теперь уже вряд ли. Хотя адвокаты обещают побороться и обжаловать решение.

Марин Ле Пен ушла с заседания, не дожидаясь окончания оглашения приговора. Под прицелами телекамер она покинула здание суда. Без комментариев для прессы. Выглядела она растерянной. Села в автомобиль и направилась в парижскую штаб-квартиру "Национального объединения". Руководство партии собралось на экстренное заседание. Накануне лидер политобьединения Жордан Барделла обозначил позицию. И именно его Ле Пен после оглашения приговора назвала тем, кто способен стать президентом Франции.

Не можешь победить политического соперника аргументами, который оценит избиратель, вызывай не на дебаты, а в суд. Евробюрократы обкатали сомнительный способ отстранения оппонентов от участия в гонке в Румынии. Во Франции не стали изобретать ничего нового.

Сходство с румынским сценарием увидел и вице-премьер Италии. Маттео Сальвини возглавляет правоконсервативную партию "Лига", которая вместе с "Национальным объединением" Ле Пен входит в альянс "Патриоты за Европу". Судя по решению суда, патриоты, ставящие на первое место национальные интересы своих стран, западному и миру и тем, кто им управляет, не нужны.

"Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. Плохой фильм, который мы видим и в других странах, например, в Румынии. Решение против Ле Пен – это объявление войны Брюсселем в то время, когда воинственные порывы главы Еврокомиссии и Макрона и так держат всех в страхе. Нас не запугать, нас не остановить: полный вперёд, мой друг!" – сказал Маттео Сальвини, вице-премьер Италии.

Венгерский премьер Виктор Орбан поддержку Ле Пен выразил просто, но емко. На своей странице в соцсетях на французском языке написал: "Я Марин!"

Прокомментировали ситуацию и в Кремле. Хотя пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул - Россия не вмешивается во внутренние дела Франции и никогда этого не делала - но наблюдение за происходящим не может не настораживать.

В российском МИДе происходящее назвали агонией либеральной демократии. Той самой демократии, которую коллективный запад навязчиво пытается экстраполировать по всему миру, устраивая цветные революции и снося правительства, которые считает недостаточно демократическими.