Карл III готовится передать трон принцу Уильяму

На днях появилась информация, что короля Великобритании Карла III ненадолго госпитализировали для наблюдения. Сообщалось, что глава государства попал в больницу из-за побочных эффектов от химиотерапии, которую он все еще проходит. Впрочем, в клинике Карл III не задержался, его отправили домой, в Кларенс-Хаус. Однако мероприятие, которое было запланировано, было решено отменить.

Несмотря на то, что сейчас король снова в строю и выполняет свои обязанности в полном объеме, в близком окружении говорят, что государю становится все хуже, поэтому тот без лишних иллюзий и сантиментов готовится передать трон старшему сыну, принцу Уильяму.

Как утверждает "Антиглянец", Карл III попросил его позаботиться о королеве Камилле и передать ей управление дворцом и деньгами. Что по этому поводу думает принц Уильям, для которого та является мачехой, остается только догадываться. Также неизвестна судьба и младшего сына короля, принца Гарри. Говорят, Карлу III все равно, что в его отношении решит старший брат.

Отметим, что принц Гарри со своей супругой, малоизвестной американской актрисой Меган Маркл, после отъезда из Великобритании в США и отказа от выполнения королевских обязанностей только и задействованы в различных скандалах. Общественность критикует любое начинание пары. Впрочем, сама Меган не отчаивается. Говорят, она довольна любой реакцией публики, лишь бы о ней говорили.