ГП попросила приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России

Верховный суд России принял к рассмотрению исковое заявление Генеральной прокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан"* как признанного террористическим. Об этом в понедельник, 31 марта, рассказали в пресс-службе суда.

Соответствующее судебное заседание назначено на 17 апреля, рассмотрение иска начнется в 14:00 по московскому времени. Заседание суда по этому иску будет проводиться в закрытом режиме, сообщает "Интерфакс".

Российский лидер Владимир Путин ранее согласился с тем, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны", однако призвал исходить из реалий и выстраивать отношения с реальной властью в этой стране.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что "для нас эта тема не новая с движением талибов*", эти контакты были обусловлены необходимостью решения проблем, которые возникли после ухода из Афганистана американцев и НАТО.

* движение, признанное террористическим и запрещенное в России