Пять человек погибли в ДТП на юге ДНР

Жертвами ДТП на юге Донецкой народной республики стали пять человек. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе Мариуполь – Новоазовск, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Авария с участием микроавтобуса произошла в районе села Безыменное. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы. В сети появились кадры, на которых видно грузовик оранжевого цвета.

Ранее стало известно еще об одной аварии в ДНР. Жертвами ДТП стали двое мужчин и девушка-подросток. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала с трассы и опрокинулась.