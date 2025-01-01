В МЧС рассказали о поисках выживших при землетрясении в Мьянме

Более 120 сотрудников из аэромобильного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район Мьянмы.

Как рассказал руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов, в Мандалае передовая группировка из 30 спасателей провела рекогносцировку и разведку для определения объема предстоящих работ, выбрала место для базового лагеря, приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках.

В ходе работ служебная собака, специально обученная на поиск живых людей, подала своему вожатому знак — вероятно, под завалами есть выживший. Для доступа к нему специалисты разбирают конструкции. Операция может занять несколько часов, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, погибли более 2 тысяч человек, примерно 3,9 тысячи человек пострадали. По поручению российского лидера Владимира Путина в страну прибыли два самолета со спасателями МЧС России, они привезли оборудование для ликвидации последствий разгула стихии.

Российские спасатели помогают соотечественникам и другим странам в самых сложных и опасных ситуациях, немалую роль в этой работе играет кинологическая служба МЧС. В июне 2025 года она будет отмечать 29-летие со дня основания.