Михаилу Ефремову может грозить инвалидность

Михаил Ефремов на следующей неделе выйдет из колонии. 9 апреля актер отправится домой. Адвокат Ефремова уже рассказал, что после освобождения первым делом артист займется своим здоровьем.

В колонии у Михаила Олеговича обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Ефремов даже бросил курить, чтобы поберечь себя. Однако за годы, что актер уступал вредной привычке, его здоровью был нанесен колоссальный ущерб. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что, если Ефремов снова начнет курить, он может получить инвалидность.

"ХОБЛ – достаточно серьезное заболевание. Судя по тому, что ему в последнее время было тяжело дышать и общаться, речь может идти о третьей стадии, когда недостаточное количество кислорода поступает в ткани", — пояснил врач.

По словам пульмонолога, если актер продолжит курить, то у него может начаться четвертая стадия болезни, когда человек не может покинуть дом без кислородного баллона. "Он не сможет себя обслуживать. Организму будет нанесен непоправимый урон, дадут инвалидность", — сообщил Овечкин в беседе с "Абзацем", добавив, что ХОБЛ невозможно вылечить.