Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата

Министерство иностранных дел Молдавии решило объявить трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 31 марта.

Соответствующее объявление было сделано после того, как молдавское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова.

Российские власти уже отреагировали на случившееся. МИД России предупредил, что не оставит без ответа решение Кишинева в отношении наших дипломатов, сообщает ТАСС.

Это произошло после того, как глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину, попросив его "как лидера великой державы и исторического защитника прав народов" задействовать все возможные механизмы давления на официальный Кишинев.

При этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупреждал, что народ Молдавии ощутил последствия попытки поглощения Западом и сделал соответствующие выводы.