Путин подписал указ о весеннем призыве в ВС России

Президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на службу в ВС России. Об этом в понедельник, 31 марта, рассказали в пресс-службе Кремля.

В соответствии в этим документом призыву на военную службу подлежат 160 тысяч граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Продлится весенний призыв с 1 апреля по 15 июля.

Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что призывников, которые проходят срочную службу в рядах российской армии, не отправляют в зону специальной военной операции.

Между тем президент в контексте возможной ротации бойцов СВО заявил, что "Министерство обороны над этим думает". Депутат Госдумы Андрей Колесник выразил убежденность в том, что такая ротация не ухудшила бы боеспособность ВС России, поскольку в ней будет задействован подготовленный резерв, который "не сидел и не пил чай".