Известный турецкий певец потерял сознание во время выступления и умер

На острове Кипр скончался турецкий певец Волкан Конак. Ему было 58 лет. Артисту стало плохо во время выступления на сцене.

Инцидент произошел поздно вечером 30 марта. Конак потерял сознание и рухнул прямо перед зрителями. Поклонники оказали артисту первую помощь, а врачи скорой экстренно увезли певца в больницу. Но спасти его не удалось, Конак умер 31 марта.

Причины смерти Волкана Конака пока не называются. Похороны артиста пройдут 2 апреля в его родном городе Мачка в Турции, пишет издание Tukriye Today.