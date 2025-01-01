Апрель в Москве начнется с обильного дождя

В первый день апреля в Москве начнется затяжной дождь. Об этом в понедельник, 31 марта, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что второй весенний месяц начнется в столичном регионе с очень теплой и дождливой погоды, поскольку циклон с юга перемещается в центр Европейской России. 1 апреля во второй половине дня "пойдет такой заметный дождь, и он будет длиться до середины дня 2 апреля и, может быть, даже до вечера".

Апрель считается одним из самых "сухих" месяцев года, когда месячная норма осадков минимальна, поэтому прогнозируемый дождь может обеспечить сразу треть пресловутой нормы.

Вместе с тем понижение температуры воздуха не ожидается, днем будет около десяти градусов выше нуля, а по ночам — около четырех-шести градусов тепла, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в апреле не исключены и заморозки: по ночам термометры могут демонстрировать отрицательные значения. Например, в ночь на 3 апреля в Москве и Подмосковье ожидается до минус трех градусов.

Между тем Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может занять место в топ-3 самых жарких за всю историю наблюдений. Однако еще рано говорить о погоде с июня по август — прогнозы на столь отдаленную перспективу не отличаются точностью.