На Украине мужчин старше 50 лет могут мобилизовать в ВСУ

Киев официально объявил, что в ряды ВСУ теперь могут попасть мужчины старше 50 лет и с ограничениями по здоровью. Их в принудительном порядке направят на строительство фортификационных сооружений в тылу, а также работать водителями, крановщиками.

Украинцев за 50 могут мобилизовать в части, где не нужно особой квалификации. Об этом заявил замначальника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье, его слова передает "Страна.ua".

Если же "призывники" старше 50 лет не имеют ограничений по здоровью, то их направят в подразделения сил территориальной обороны ВСУ, в части поддержки и обеспечения.

"Есть очень много специальностей, и эти подразделения выполняют важные задачи по укомплектованию боевых частей, комплектуются водителями и другими специалистами", — пояснил работник военкомата.

На Украине 18 мая прошлого года вступил в силу закон об усилении мобилизации. В документе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.