Минобороны России: Весенний призыв никак не связан со спецоперацией

Предстоящая кампания пр призыву в ряды ВС России никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в понедельник, 31 марта, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ГОМУ Генерального штаба российской армии вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский уточнил, что срочников отправят служить в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС России других воинских формирований на территории нашей страны. При этом в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — а также "для участия там в выполнении задач специальной военной операции" призывников направлять не будут.

Минобороны России рассказало в своем Telegram-канале, что призывные мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Большинство срочников сначала попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Затем их распределят в войска в соответствии с полученными навыками.

Ранее спецпредставитель президента России Сергей Иванов подчеркивал, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, поскольку "армия-то стала другой". При этом он со словами признательности вспомнил, что в свое время именно срочники "прекрасно воевали в Чечне".

Между тем в Госдуме анонсировали поправки в законодательство об ужесточении административной ответственности за непредоставление в военкомат сведений о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Штрафы, по задумке законотворцев, должны стать "ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка".