Американский лидер Дональд Трамп допустил серьезную ошибку, начав переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине до решительного прорыва российских войск в зоне спецоперации. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.

Как отметил эксперт, чтобы сподвигнуть Украину начать, наконец, мирные переговоры, "нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины". Лишь тогда, полагает британский специалист, удалось бы сделать так, чтобы украинцы "наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры".

На Западе также напрасно не воспринимают ситуацию всерьез, полагает Меркурис, хотя "война идет в пользу России". Однако в западных странах и на Украине "люди этого не признают" (цитаты по РИА Новости).

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признавал, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России, поскольку "у россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях".

Между тем заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев разъяснил, какова роль Соединенных Штатов в мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Политик отметил, что задача Вашингтона — разъяснять киевскому режиму суть договоренностей с Москвой.