В Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста

Поправки в законодательство, которые могли бы касаться повышения пенсионного возраста россиян, в Госдуме не рассматриваются и не обсуждаются. Об этом рассказал в понедельник, 31 марта, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Комментарий парламентария последовал за распространением слухов о том, что обсуждение в обществе темы повышения возраста молодежи может быть связано с планами поднять пенсионный возраст.

Нилов призвал "не тревожить общество", подчеркнув, что никакой взаимосвязи здесь нет. По утверждению депутата, как в парламенте, так и в федеральном правительстве "ни на одной встрече подобные вещи не обсуждаются", сообщает ТАСС.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила Ura.ru, что пенсионный возраст не поднимут, если возраст молодежи повысят до 44 лет. Парламентарий пояснила, что предложение повысить верхнюю планку возраста молодежи откроет большему числу россиян доступ к льготам — от семейной ипотеки до квот на трудоустройство.

Тем временем Россия готовится перейти на новую схему индексации пенсий. Глава федерального правительства Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.