Татьяна Овсиенко рассталась с гражданским мужем, которого дождалась из тюрьмы

Татьяна Овсиенко неожиданно похорошела, певица похудела и помолодела. Сейчас исполнительница хита "Школьная пора" выглядит сногсшибательно. Но за внешним преображением артистка скрывает душевную боль.

Овсиенко стала гостьей шоу Андрея Малахова и рассказала, что рассталась с Александром Меркуловым. Они были вместе 17 лет, певица дождалась любимого из тюрьмы, но возникни трудности, которые пара пока не может решить.

"Сейчас у нас пауза в отношениях. Может быть, из-за того, что мы пережили вместе… Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливается. Ты молчишь, думаешь, что пройдет само… В общем, пока приняли решение пожить отдельно", — призналась Татьяна.

Артистка пытается разобраться в себе, она не может понять, как быть дальше. Овсиенко не уверена, что в дальнейшем они с Меркуловым снова будут жить вместе.

"Нет больше никакой мечты, я живу реальной жизнью. Ну, сложится — хорошо. Пока пытаемся сохранить то дорогое чувство, которое мы называем дружбой. Удастся ли это — тоже не знаю", — рассказала звезда.

Татьяна призналась, что раньше для нее штамп в паспорте не имел значения, но сейчас она сожалеет, что за 17 лет совместной жизни так и стала законной женой. Кроме того, еще один момент тяготит артистку. Овсиенко сильно переживает, что не смогла родить от любимого.