В Швейцарии официально ведется расследование в отношении швейцарских граждан, которые в качестве наемников воевали в рядах украинской армии в нарушение швейцарского законодательства. Об этом в понедельник, 31 марта, рассказал официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи.

Как уточнил Мензи, всего открыто 14 уголовных дел по таким фактам. Если гражданин Швейцарии признается виновным в наемничестве, он может оказаться в тюрьме на три года.

При этом чиновник опроверг расследование в связи с ликвидацией швейцарского наемника, воевавшего на стороне украинских националистов в Курской области, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что группа иностранных наемников ВСУ, которая намеревалась десантироваться в районе села Константиновка, была уничтожена в Донецкой народной республике. Цель ликвидирована расчетом операторов беспилотника.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Москва связывается по дипломатическим каналам с государствами, граждане которых были замечены в рядах ВСУ в Курской области. Дипломат отметил, что власти таких стран по-разному реагируют на причастность своих граждан к военным преступлениям.