ЕС призвал установить дату завершения переговоров по Украине

В государствах — членах Евросоюза считают необходимым определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 31 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польский политик рассказал об этом по завершении встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, в которой также участвовали министры иностранных дел Великобритании и Украины.

Как заявил Сикорский, "мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня". Глава МИД Польши мотивировал это тем, что "мы не можем вечно ждать", сообщает РИА Новости.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вашингтон допустил серьезную ошибку, начав переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине до решительного прорыва российских войск в зоне спецоперации. Эксперт полагает, что "нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины".

Между тем глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что временное управление на Украине мог бы ввести Совет Безопасности ООН. Дипломат напомнил, что подобные прецеденты имеются — например, в Камбодже и в Восточном Тиморе.