В Госдуме хотят расширить список опасных пород собак

В России могут расширить до 14 пунктов список опасных пород собак. С данной идеей выступила депутат Госдумы Нина Останина.

На данный момент в перечне опасных указаны 12 пород — это питбульмастиф, акбаш, бразильский бульдог, северокавказская собака, бульдог алапахский чистокровный (отто), американский бандог, амбульдог, гульдог, булли кутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка). Также опасными породами считаются метисы перечисленных собак.

Выгул этих псов запрещен без намордника и поводка. Отпустить побегать такого хвостика можно только на специально огороженной территории владельца, передает ТАСС.

"Предлагаем пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак. В текущем перечне 12 видов собак. Там отсутствуют ротвейлеры, алабаи", — обратилась Останина к коллегам в Госдуме.