Завершение сертификационных испытаний Ил-114-300 ожидается до конца года

Сегодня в программу летных испытаний вошел уже третий по счету лайнер Ил-114-300. Этот ближнемагистральный самолет - разработка Объединенной авиастроительной корпорации. Предназначен для региональных перевозок - в том числе в экстремальных климатических условиях. Причем, покрытие взлетно-посадочной полосы для него не имеет значения - подойдет и грунт, и бетон. Машина полностью собрана из отечественных агрегатов и систем. И все они во время полета отработали штатно.

Он красив даже без окраски, впрочем, как и все отечественные самолеты. В ливреях компаний - эксплуатантов Ил-114-300, конечно, будет смотреться еще выигрышнее. А сегодня для этой, третьей по счету машины - первый полет, как первый экзамен. Волнуются все - конструкторы и руководители компании - разработчика. А лайнер легко отрывается от полосы и уходит ввысь.

В воздухе новичка сопровождает другой борт Ил-114. В рамках сертификационных испытаний он провел в воздухе уже 280 часов и этот полет для него юбилейный - сотый.

Своих создателей Ил-114 - 300, как и положено, приветствует, покачивая крыльями. Испытательные полеты этой модификации начались в 2020-м. Все авиационные системы лайнера - отечественные, как и двигатели. В ходе каждого полета они тестируются самым тщательным образом.

"Присоединение второй опытной машины к программе дополнительных сертификационных испытаний, безусловно, обеспечит нам своевременное выполнение сертификационной программы. И в дальнейшем - на будущий год, своевременную поставку самолетов эксплуатантам", - отметил Даниил Бренерман - управляющий директор ПАО "Ил".

Региональный самолет создается по поручению президента России для повышения транспортной связанности страны. Салон Ил-114-300 рассчитан на 68 пассажиров. Скорость - 500 километров с час. Двигатели - с малошумными шестилопастными винтами. Расположены они высоко, а значит, взлетать и садиться можно и на грунтовые полосы. Самолет заменит на местных авиалиниях заслуженный, но устаревший Ан-24 и ряд зарубежных аналогов. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах. А пока - 30 минут первого полета завершены успешно.

"Полету предшествовала тщательная подготовка, поэтому экипаж был спокоен. Все особые случаи были разобраны. Полет прошел спокойно, погода была хорошая. Ил - 114 - это один из простых самолетов в управлении, на которых я летал, очень послушный. Хорошая эргономика кабины. Любой экипаж с легкостью его освоит и приятно будет его эксплуатировать, - рассказал Алексей Газдиев, первый пилот, летчик испытатель 1 класса ПАО "Ил".

"Все системы работали штатно, никаких особенностей не было, никаких сложных ситуаций не было. Впереди предстоит огромный объем работ по программе летных испытаний данного самолета. Я вообще доволен, когда летаю на самолетах отечественного производства, которые собираются у нас в России", - отметил Михаил Кондратенко, второй пилот, летчик-испытатель 1 класса ПАО "Ил".

Завершение сертификационных испытаний Ил-114-300 ожидается до конца текущего года. Первые машины авиакомпании начнут получать в 2026-м. Уже заключены твердые контракты. А к 2030 году планируется произвести 51 такой самолет.