Мишустин обсудил укрепление кадрового потенциала в промышленности

Об укрепления кадрового потенциала в ключевых отраслях промышленности шла речь на оперативном совещании премьера Михаила Мишустина с заместителями.

Сейчас отечественные предприятия активно модернизируют и наращивают производственные мощности. И им требуются квалифицированные специалисты, которые способны эффективно работать на современном оборудовании. Свои навыки, по мнению премьера, они могут повысить в том числе и на чемпионате высоких технологий "Профессионалы".

Такие площадки объединяют талантливых людей со всей страны и помогают обмениваться знаниями. Правительство изменило условия премирования конкурса. Теперь и наставники в случае победы их подопечных будут получать награду.

Ещё одна тема совещания - помощь аграриям. Более 4 миллиардов рублей направит правительство на льготный лизинг сельскохозяйственной техники.

"Президент особо подчеркивал важность наращивания научно-технологического потенциала агропромышленного комплекса. Правительством подготовлены корректировки в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства", - отметил Мишустин.