46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой

Вдова Армена Джигарханяна впервые сала мамой. Виталина Цымбалюк-Романовская в 46 лет родила дочь.

Пианистка пропала из светской тусовки несколько месяцев назад, поэтому никто и предположить не мог, что она беременна. Виталина не хотела раньше времени раскрывать свою тайну.

"Я очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и пресса меня не атаковала", — призналась артистка.

Цымбалюк-Романовская родила дочь сама, несмотря на возраст. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочка появилась на свет весом 3740 граммов, при росте в 53 сантиметра.

Кто отец ребенка Виталины, не известно. Цымбалюк-Романовская не замужем, о своих романах она не распространялась. По словам пианистки, она будет заботиться о наследнице одна. "Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно — ребенка", — заявила Виталина.