Украинские власти не планируют проведение выборов главы государства в ближайшее время, вопреки курсирующим слухам. Об этом рассказали в понедельник, 31 марта, информированные источники в Киеве.

Как сообщает украинская служба вещательной корпорации Би-би-си, в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского опровергли подготовку к проведению выборов.

Собеседники корпорации уверяют, что никаких совещаний по этому поводу не проводилось, никто из компетентных ведомств и чиновников не получал поручений организовать выборы в июле, несмотря на публикацию The Economist.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявил, что закон не мешает баллотироваться на пост главы государства послу Украины в Великобритании и бывшему главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному. Именно его многие считают ключевым претендентом на кресло президента Украины.

Между тем украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президентские выборы на Украине состоятся уже в мае, поскольку "американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться". По этой схеме, как утверждает Шарий, "Зеленский должен уйти с поста президента и передать власть Стефанчуку, спикеру Верховной рады". Однако это не исключает участие Зеленского в выборах в качестве одного из кандидатов.