Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правильно отнеслась к его рассказу об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом таможенных тарифов.

Ранее Фицо заявлял, что во время этой беседы фон дер Ляйен его "ужасно отругала, ужасно" и даже назвала полным идиотом, усомнившись в его нормальности.

Вслед за этим словацкий политик выразил надежду на то, что глава Еврокомиссии "поняла шутку на сегодняшней пресс-конференции", тогда как журналисты и оппозиция в Словакии приняли его рассказ за чистую монету, сообщает RT.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что Брюссель ведет войну с теми европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. В числе тех, кого опасаются в ЕС, СВР называет и премьера Словакии Роберта Фицо.

Заместитель директора Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов призвал "понимать, что русофобия и конфронтация с Россией стали на сегодняшний день одними из главных опор ЕС".