Центробанк резко поднял курс доллара

Американская валюта выросла почти на два рубля. Банк России принял решение поднять официальные курсы доллара, евро и юаня на 1 апреля.

"Доллар вырос на 1,82 рубля — до 85,50 рубля, евро — на 2,77 рубля, до 92 рубля 43 копеек, юань — на 26 копеек, до 11,71 рубля", — говорится на сайте Центробанка.

Отметим, что в марте 2025 года произошло значительное укрепление рубля. В отдельные дни российская валюта росла к доллару, евро и юаню на 25%. Иностранные валюты доходили до минимумов лета 2023 года.

Как полагают эксперты, рубль резко вырос на ожиданиях инвесторов по поводу урегулирования украинского конфликта. Дальнейшее укрепление российской валюты продолжится только в случае заметного улучшения геополитической ситуации, пишет "Газета.ру".